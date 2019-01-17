Эрдоган: Турция и Великобритания ведут переговоры для сохранения торговых связей на фоне Brexit

БАКУ /Trend/ - Анкара продолжит переговоры с Лондоном с целью сохранения торговых и экономических отношений между Турцией и Великобританией на фоне Brexit.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

"Мы продолжаем переговоры с Соединенным Королевством на тему того, чтобы избежать воздействия Brexit на наши торгово-экономические отношения", - сказал он.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже через 73 дня. Однако лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся одобрить в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки, Brexit произойдет без сделки. Именно этот сценарий становится сейчас наиболее вероятным.

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