Пожар на мебельной фабрике в Анкаре: погибли 5 сирийцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара на мебельной фабрике в столице Турции Анкаре погибли пятеро сирийцев, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Причина пожара, возникшего в четырехэтажном здании неизвестна, о возгорании службам сообщили очевидцы, которые заметили возвышающийся дым.

Спасателям удалось спасти некоторых людей, находящихся в здании. Пострадавшие в результате пожара доставлены в больницы.

По словам главы МВД Мехмета Эрсойа, пожар возник приблизительно в 18:00.

"В результате пожара погибли пятеро наших сирийских братьев. Личность троих из них установить удалось, работа по установлению личности двух других продолжается", - сказал Эрсой.

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