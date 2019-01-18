Турецкие военные дали отпор террористам YPG в Сирии

18 января 2019 21:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Турции, дислоцированные в сирийском Африне, дали достойный отпор атаке террористов YPG, предпринятой с территории сирийского Тель-Рифата. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении минобороны Турции, опубликованном в Twitter.

"Подразделения ВС Турции, несущие службу в регионе Африн, с помощью средств огневой поддержки дали достойный отпор атаке террористов РПК/YPG, предпринятой с территории Тель-Рифата", - говорится в сообщении.

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