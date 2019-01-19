ДТП в Стамбуле, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали шесть человек, пишет Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавшие госпитализированы. Все они являются гражданами Турции.

ДТП произошло у въезда на мост Султана Селима Явуза. О причинах происшествия не сообщается.

Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в 2018 году в стране произошли 428 тысяч ДТП, в которых погибли 2,7 тысячи человек. Число получивших травмы составило 183 тысячи человек.

Согласно отчету, в 2018 году 56,4 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 433 случая цепных аварий.

«Причиной 2,4 тысячи ДТП, произошедших в 2018 году, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

3,2 тысячи ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В 2018 году водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 3,8 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 19 января - 5.3526 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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