ДТП в Стамбуле, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали шесть человек, пишет Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.
Пострадавшие госпитализированы. Все они являются гражданами Турции.
ДТП произошло у въезда на мост Султана Селима Явуза. О причинах происшествия не сообщается.
Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в 2018 году в стране произошли 428 тысяч ДТП, в которых погибли 2,7 тысячи человек. Число получивших травмы составило 183 тысячи человек.
Согласно отчету, в 2018 году 56,4 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.
Кроме того, зарегистрированы 433 случая цепных аварий.
«Причиной 2,4 тысячи ДТП, произошедших в 2018 году, стало превышение скорости», - говорится в отчете.
3,2 тысячи ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В 2018 году водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 3,8 миллиона турецких лир.
Официальный курс на 19 января - 5.3526 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.