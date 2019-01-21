Сирийский Манбидж будет передан истинным хозяевам - Эрдоган

21 января 2019 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сирийский Манбидж будет очищен от террористов и будет передан истинным хозяевам, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, в настоящее время Турция внимательно следит за событиями, происходящими в сирийском Манбидже и в целом на севере Сирии.

«Турция обеспечит безопасность своих границ и готова сотрудничать со всеми, кто будет помогать нам в этом направлении», - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что США должны сдержать слово, данное Анкаре по поводу Сирии.

Отметим, что в декабре 2018 года президент Турции сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.

Напомним, что 4 июня 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

20 января 2018 года ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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