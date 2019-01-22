Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Сирии

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра совершит рабочий визит в Россию, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что Эрдоган встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии.

В ходе однодневного визита также будут обсуждаться другие международные и региональные вопросы.

Программой предусмотрены также переговоры в составе делегаций, в которые войдут министры и представители двух стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.