Эрдоган и Путин обсудят ситуацию в Сирии

22 января 2019 02:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра совершит рабочий визит в Россию, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что Эрдоган встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии.

В ходе однодневного визита также будут обсуждаться другие международные и региональные вопросы.

Программой предусмотрены также переговоры в составе делегаций, в которые войдут министры и представители двух стран.

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