Турция выразила соболезнования Афганистану

БАКУ /Trend/ - Турция выражает соболезнования Афганистану в связи с нападением на военную базу в центральной провинции Вардак, в результате чего погибло более 120 представителей сил безопасности. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на сообщение МИД Турции.

В сообщении отмечается, что Турция осуждает данный акт террора и выражает соболезнования семьям погибших.

Отметим, что накануне сообщалось, что боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в центральной провинции Вардак. Взрыв произошел в городе Майданшахр.

Отмечается, что "Талибан" взял на себя ответственность за атаку.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.