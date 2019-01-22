Турция выразила соболезнования Афганистану

22 января 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция выражает соболезнования Афганистану в связи с нападением на военную базу в центральной провинции Вардак, в результате чего погибло более 120 представителей сил безопасности. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на сообщение МИД Турции.

В сообщении отмечается, что Турция осуждает данный акт террора и выражает соболезнования семьям погибших.

Отметим, что накануне сообщалось, что боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в центральной провинции Вардак. Взрыв произошел в городе Майданшахр.

Отмечается, что "Талибан" взял на себя ответственность за атаку.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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