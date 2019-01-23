Четыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливе

23 января 2019 03:19 (UTC+04:00)

Четыре гражданина Турции погибли, четыре пропали без вести при пожаре на судах в районе Керченского пролива, как передаёт Trend сообщает МИД Турции.

"По предварительным данным, из 16 турецких членов экипажа, находившихся на двух судах, спасены восемь, четверо скончались. Продолжаются поисково-спасательные работы еще четырех граждан, пропавших без вести", - следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД Турции.

Два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании находились на якорной стоянке в Черном море в нейтральных водах, загорелись 21 января в 15 морских милях от мыса Такиль.

На танкерах был сжиженный газ, заправились им в Темрюке. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии: десять погибли, десять пропали без вести, 12 спасены.

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