Назначен новый глава высшего совета по телевидению и радиовещанию Турции

23 января 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Назначен новый глава Высшего совета по телевидению и радиовещанию Турции, пишет в среду Trend со ссылкой на RTÜK.

В сообщении отмечается, что главой Совета стал Эбубекир Шахин, который ранее работал в RTÜK.

Напомним, что накануне глава RTÜK Ильхан Йерликая подал в отставку. Причина отставки Йерликая связана с болезнью и семейными обстоятельствами.

Отметим, что Йерликая занимал должность главы RTÜK с ноября 2015 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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