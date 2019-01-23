БАКУ /Trend/ - Назначен новый глава Высшего совета по телевидению и радиовещанию Турции, пишет в среду Trend со ссылкой на RTÜK.

В сообщении отмечается, что главой Совета стал Эбубекир Шахин, который ранее работал в RTÜK.



Напомним, что накануне глава RTÜK Ильхан Йерликая подал в отставку. Причина отставки Йерликая связана с болезнью и семейными обстоятельствами.

Отметим, что Йерликая занимал должность главы RTÜK с ноября 2015 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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