Отношения Турции и России позитивно влияют на безопасность региона - Эрдоган

23 января 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения Турции и России позитивно влияют на безопасность региона, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Москве во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что сегодня можно наблюдать развитие отношений Турции и России во всех направлениях, в том числе в военной и политической сферах.

По его словам, Анкара и Москва являются важными союзниками.

Отметим, что сегодня президент Турции Эрдоган находится с визитом в Москве.

Президента Турции сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава турецкой разведки Хакан Фидан, а также министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез.

В рамках встречи президентов Турции и РФ в основном будет обсуждаться урегулирование сирийского кризиса.

Напомним, что, как сообщалось ранее, в рамках встречи президентов Турции и России, наряду с урегулированием сирийского кризиса, также может быть обсуждена ситуация на Южном Кавказе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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