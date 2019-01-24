США должны разорвать связи с YPG - МИД Турции

24 января 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США должны разорвать связи с YPG в Сирии, так как эта террористическая организация хочет расколоть Сирию, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, все действия США в этой сфере должны координироваться с Турцией.

Касательно вывода американских войск из Сирии он сказал, что Вашингтон должен ускорить этот процесс.

Чавушоглу также отметил, что у США нет точного видения по поводу создания зоны безопасности в Сирии.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию протяженностью 460 километров вдоль сирийской границы с Турцией. В случае ее создания данная зона будет разделена на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил. Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «Исламского государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата», проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, в зону безопасности не войдет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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