Несмотря на все усилия, Турция не смогла предотвратить оккупацию Нагорного Карабаха – Эрдоган

24 января 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на все усилия, Турция не смогла предотвратить оккупацию Нагорного Карабаха, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в тот период Турция не была сильным государством.

По его словам, Турция извлекла уроки из событий, происходящих у своих границ, и поняла, что ей нужно быть очень сильной.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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