Турция раскритиковала продление Совбезом ООН мандата миротворцев на Кипре

30 января 2019 23:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение Совета Безопасности ООН о продлении мандата миротворческих сил, размещенных на Кипре, не вносит реального вклада в усилия по урегулированию кипрского вопроса, как передает Trend говорится в заявлении турецкого МИД.

В соответствии с принятой в среду резолюцией СБ ООН 2453, мандат миротворческих сил на Кипре продлен до конца июля 2019 года.

"Генсек ООН подчеркивал необходимость новых идей, не ссылаясь на конкретную модель урегулирования. В последней резолюции СБ ООН занял позицию, выходящую за рамки взглядов генсека ООН. Данная резолюция не вносит реального вклада в усилия по урегулированию кипрского вопроса", - говорится в документе.

Отмечается, что "мандат миротворческих сил на Кипре был продлен без согласия властей Турецкой Республики Северного Кипра, и это является еще одним существенным недостатком резолюции".

"Конференция по Кипру в Кран-Монтане завершилась безрезультатно из-за непримиримой позиции греков-киприотов, которые считают себя единственными хозяевами острова, а турок-киприотов – меньшинством. Новый переговорный процесс должен быть ориентирован на результат, и все его параметры должны быть определены заранее. В этой связи все альтернативные модели должны быть на столе переговоров, в том числе вариант двухобщинного федерального урегулирования на основе политического равенства", - говорится в документе.

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