В Турции задержаны четыре террориста ИГ

2 февраля 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции задержаны четыре члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пишет Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

Задержанные пытались нелегальным путем покинуть Турцию.

Имена задержанных и детали операции не сообщаются.

Отметим, что в декабре 2018 года в рамках операции против террористов ИГ в Стамбуле были задержаны 12 человек.

Напомним, что 5 ноября 2018 года в 11 провинциях Турции была проведена крупная операция против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансовых средств для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операции также были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года года в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. 24 января в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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