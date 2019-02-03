Глава МИД Турции: Сирийская конституционная комиссия будет создана в ближайшие дни

3 февраля 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сирийская конституционная комиссия будет создана в ближайшие дни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что турецкая сторона придает особую значимость продвижению политического процесса в соседней стране.

"Мы стремимся придать импульс Женевскому процессу, продвигаем астанинский и сочинский процессы. В ближайшие дни будет создана конституционная комиссия, в состав которой войдут представители гражданского общества, сторонники режима Башара Асада и оппозиции", - сказал он.

По мнению Чавушоглу, особую значимость представляет также возвращение сирийских беженцев на родину. "Важно, чтобы возвращающимся беженцам оказывалась поддержка, в том числе со стороны Европейского союза. 14 марта по инициативе Турции и ЕС в Брюсселе состоится конференция на эту тему", - сказал глава МИД.

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