Вице-президент Турции заявил о готовности ВС к новым операциям на севере Сирии

БАКУ /Trend/ - ВС Турции полностью готовы к началу новых антитеррористических операций на севере Сирии, сказал вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Октая, Турция не будет закрывать глаза на угрозы своей безопасности.



«В любой момент ВС Турции могут начать новые антитеррористические операции в Манбидже и создать зону безопасности на севере Сирии», - сказал он.

Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

Эрдоган сказал, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал он.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждались операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

20 января 2018 года ВС Турции начали совместную со Свободной сирийской армией операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае ее создания зона будет делиться на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как этот город находится под контролем сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов ИГ в рамках операции «Щит Евфрата», проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не войдет в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.