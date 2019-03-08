Россия и Турция провели совместные учения в Черном море

8 марта 2019 10:41 (UTC+04:00)

Корабли Черноморского флота провели совместные учения с Военно-морскими силами Турции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой начальника отдела информационного обеспечения флота капитана второго ранга Алексея Рулева.

"Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы — патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" — провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай", — сказал Рулев.

Экипажи отработали взаимодействие в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Турецкие моряки с 6 по 8 марта в рамках национальных учений "Голубая отчизна — 2019" (Mavi Vatan 2019) находились в порту Новороссийска.

Посещение иностранного порта было одним из элементов маневров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названы десять самых безопасных стран для одиноких путешественниц
Россия 11:58
Узбекистан и Россия разработают схему развития АПК
Бизнес 11:01
Узбекистан и России могут увеличить пропускные пункты для поставок плодоовощной продукции
Бизнес 7 марта 18:34
Несколько банков из России и Казахстана планируют открыть филиалы в Узбекистане
Финансы 7 марта 17:06
Захарова: Россия не исключает, что США передумают уходить из Сирии
Россия 7 марта 16:49
МИД Азербайджана выразил недовольство в связи с приглашением представителей сепаратистского режима на заседание «Лазаревского клуба»
Нагорно-карабахский конфликт 7 марта 16:38
Лента новостей
Названы десять самых безопасных стран для одиноких путешественниц
Россия 11:58
В Вашингтоне представлены вина Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 11:38
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане отдельные народы и религиозные общины испокон веков жили как одна семья
Политика 11:23
«КазАвтоЖол» объявил тендер на средний ремонт трассы
Тендеры 11:19
Сильный снегопад в Турции отрезал от внешнего мира около 50 населенных пунктов
Турция 11:14
Узбекистан и Россия разработают схему развития АПК
Бизнес 11:01
Азербайджан станет страной-донором для бедных стран (Эксклюзив)
Бизнес 10:51
Среднемесячная сумма ипотечного кредита в Азербайджане достигла исторического максимума
Финансы 10:51
Названа стоимость платных услуг, оказанных населению Баку в январе
Бизнес 10:44