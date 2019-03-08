Россия и Турция провели совместные учения в Черном море

Корабли Черноморского флота провели совместные учения с Военно-морскими силами Турции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой начальника отдела информационного обеспечения флота капитана второго ранга Алексея Рулева.

"Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы — патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" — провели совместные турецко-российские учения PASSEX с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай", — сказал Рулев.

Экипажи отработали взаимодействие в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Турецкие моряки с 6 по 8 марта в рамках национальных учений "Голубая отчизна — 2019" (Mavi Vatan 2019) находились в порту Новороссийска.

Посещение иностранного порта было одним из элементов маневров.

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