В Стамбуле задержаны девять боевиков РПК

БАКУ /Trend/ - В ходе спецоперации полицией Стамбула задержаны девять боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Ведутся поиски еще двух боевиков, которым удалось скрыться от полиции.

По данным СМИ, террористы планировали атаки на госструктуры во время муниципальных выборов этого года.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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