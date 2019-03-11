ВВС Турции провели операцию на севере Ирака

11 марта 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Турции.

"В результате воздушной операции, проведенной в районах Зап и Гара на севере Ирака, были уничтожены убежища и укрытия террористов, а также склады с боеприпасами", - говорится в заявлении.

Отметим, что в последний раз ВВС Турции провели воздушные операции на севере Ирака седьмого марта 2019 года.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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