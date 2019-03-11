БАКУ /Trend/ - Турция направила ноту протеста Бельгии, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, причиной протеста является запрет на арест членов европейского крыла РПК Рэмзи Картала, Зубейр Айдара и других 30 сторонников организации.

Сообщается, что нота протеста передана послу Бельгии в Анкаре Мишелю Малербу (Michel Malherbe)

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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