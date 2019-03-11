Минтруда Турции объявило тендер

11 марта 2019 18:36 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Госорган Турции арендует тяжелую строительную технику
Турция 7 марта 17:57
В 2018 г. в Турции было проведено более 100 тыс. тендеров
Бизнес 6 марта 13:23
Главное управление аэропортов Турции обновляет систему безопасности
Турция 25 февраля 17:10
В турецкой провинции объявлен тендер на проведение стройработ
Турция 23 февраля 11:25
Обнародована дата проведения тендера для прокладки наземной линии метро в аэропорт Анкары
Бизнес 11 февраля 11:32
Минздрав Турции закупает IT-услуги
Турция 8 февраля 15:36
Лента новостей
Министр энергетики России посетит Азербайджан
Энергетика 18:35
США приступили к изучению возможности создания ракет средней и меньшей дальности
США 18:30
Веганский бум в Баку - что нельзя есть... (ФОТО)
Интересное 18:25
Картины удивительной Кенуль Исмайловой в произведениях писателей Южной Америки (ФОТО)
Культура 18:15
Новая сфера науки в "Месячнике науки" - Эконофизика (ФОТО)
Общество 18:13
Министр экономики и финансов Ирана посетит Баку
Политика 18:12
Госдеп: США не приняли решения по продлению ДСНВ и продолжают межведомственные переговоры
США 18:10
Узбекэнерго завершила разработку модели реструктуризации электроэнергетики
Энергетика 18:10
Президент Ильхам Алиев упростил визовые процедуры для иностранцев, которые приедут в Баку на финальную игру Лиги Европы УЕФА
Политика 18:04