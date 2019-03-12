В Турции горит университет (ФОТО)

12 марта 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Трабзон вспыхнул пожар в здании университета «Avrasya», пишет Trend в вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей. Во время пожара ни кто не пострадал, спасателям удалось эвакуировать студентов.

В настоящее время ведутся работы по локализации пожара, причина которого пока еще не выяснена.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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