В Турции перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших

БАКУ /Trend/ - В турецкой туристической провинции Анталья перевернулся пассажирский автобус, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 15 пассажиров, состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое.

По данным СМИ, все пострадавшие являются гражданами Турции.

Причиной ДТП стала потеря управления водителем автобуса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.