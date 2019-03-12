Турция приостановила полеты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX

БАКУ /Trend/ - В связи с катастрофой авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии в Турции приостановлены полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX.

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры страны.

Как отметили в министерстве, полеты приостановлены на время, в целях безопасности.

Отметим, что жертвами авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта стали 157 человек, среди которых три россиянина. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

Помимо этого, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта самолет упал в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

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