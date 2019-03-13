Турция закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX

13 марта 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях безопасности Турция закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX, говорится в сообщении министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

В сообщении отмечается, что при этом Турция не закрыла воздушное пространство для грузовых самолетов Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX.

Отметим, что накануне в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили Trend, что в связи с катастрофой авиалайнера Boeing 737-8 MAX в Эфиопии, в Турции принято решение приостановить полеты самолетов Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX.

Отметим, что жертвами произошедшей 10 марта авиакатастрофы в Эфиопии стали 157 человек, среди которых три россиянина. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737-8 MAX упал примерно в 60 километрах к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены, спасателям удалось обнаружить оба бортовых самописца.

Помимо этого, 29 октября 2018 года Boeing 737-8 MAX индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта самолет упал в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным первого бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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