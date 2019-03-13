Сможет ли Вашингтон убедить Анкару отказаться от российских ЗРК С-400

13 марта 2019 18:11 (UTC+04:00)

Руфиз Хафизоглу

В последние годы в политических кругах Турции не считают США надежным партнером страны, так как Вашингтон не выполняет свои партнерские обязательства перед Анкарой.

На самом деле, в последнее время в отношениях Турции и США наблюдается серьезная напряженность в связи с рядом вопросов. Одной из причин этой напряженности является приобретение Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Вопрос поставки ЗРК С-400 Турции неоднократно обсуждался в конце 2016 и начале 2017 года, в том числе, во время встреч Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.
Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

Но, видимо, приобретение ЗРК С-400 не в интересах Вашингтона. США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией у России ЗРК С-400. Вашингтон, в частности, предупредил Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружения, США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Но что же вынуждает Турцию приобрести именно российские ЗРК?

Во-первых в настоящее время Турция испытывает острую нужду в усилении безопасности, так как в 2015 году США, Германия и Нидерланды вывезли свои ЗРК из страны, что вынудило Анкару искать альтернативу.

Во-вторых, в отличии от России, США отказывается предоставить Анкаре технические характеристики американских ЗРК "Patriot". Помимо этого, Турция намерена в дальнейшем начать совместное с Россией производство ЗРК С-400 , а Вашингтон не предоставляет Анкаре такую возможность.

Другим немаловажным фактором является то, что покупка американских ЗРК "Patriot" обходится Турции дороже, чем российские ЗРК С-400, и Вашингтон не предоставляет Анкаре возможность приобретения вооружения в кредит.

Это основные очевидные причины того, почему Турция приобретает именно российские ЗРК С-400.

Учитывая все это, можно сказать что , Вашингтону трудно будет переубедить Анкару отказаться от покупки российских ЗРК, даже если будут применены санкции.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend
Твиттер: @rhafizoglu

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