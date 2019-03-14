В Анкаре поезд сошел с рельсов

БАКУ /Trend/ - В Анкары железная дорога была закрыта из-за крушения грузового поезда, перевозящего топливо, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, поезд, перевозящий топливо сошел с рельсов по неизвестной причине.

После инцидента в регион были направлены пожарные и аварийно-спасательные команды.

Команды, прибывшие на место происшествия в скором времени, обнаружили, что поезд с 4 танкерами сошел с рельсов.

Из-за аварии железнодорожная линия была закрыта. Были продолжены работы по открытию линии.

(Автор: Турал Туран)

Твиттер: @TURALTTTURAN

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.