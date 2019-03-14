В Анкаре поезд сошел с рельсов

БАКУ /Trend/ - В Анкары железная дорога была закрыта из-за крушения грузового поезда, перевозящего топливо, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, поезд, перевозящий топливо сошел с рельсов по неизвестной причине.
После инцидента в регион были направлены пожарные и аварийно-спасательные команды.
Команды, прибывшие на место происшествия в скором времени, обнаружили, что поезд с 4 танкерами сошел с рельсов.
Из-за аварии железнодорожная линия была закрыта. Были продолжены работы по открытию линии.
(Автор: Турал Туран)
Твиттер: @TURALTTTURAN
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