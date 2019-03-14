Глава минобороны Турции назвал время поставок истребителей F-35

Турция ожидает поставок американских истребителей пятого поколения F-35 в ноябре текущего года. Об этом заявил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Несмотря на некоторые заявления, очевидно, что процесс по F-35 сейчас продолжается в штатном режиме. Наши пилоты продолжают обучение в США. Ожидаем, что самолеты будут поставлены в ноябре (на авиабазу) в Малатью. Вся необходимая инфраструктура готова", сказал глава минобороны.

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