В Анкаре открылась самая большая больница в Европе

14 марта 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре введена в строй самая большая больница в Европе, в церемонии открытия которой принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что новая больница будет ежедневно предоставлять услуги 30 тысячам пациентов.

Больница располагает 131 операционными и отделениями реанимации на 674 коек. «В больнице также созданы отделения химиотерапии на 127 коек, гемодиализа на 38 коек и ожоговой терапии на 24 койки», - пишут СМИ.

В больнице действует отделение скорой медицинской помощи, рассчитанное на предоставление услуг восьми тысячам пациентов.

На территории больницы создана самая большая в Турции лаборатория.

На территории больничного городка расположены две вертолетные площадки для нужд скорой помощи.

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