Эрдоган: Анкара не откажется от закупки С-400

15 марта 2019 02:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Об отказе от закупки С-400 не может быть и речи", - заявил турецкий лидер.

Касаясь экономической ситуации в стране, глава государства выразил уверенность, что "несмотря на растущие проблемы в мировой экономике, турецкая экономика сможет показать положительные темпы роста, начиная со 2-го квартала текущего года".

"Кризисы остались позади. В 2019 году Турция выйдет на еще более высокий уровень развития", - добавил президент Эрдоган.

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