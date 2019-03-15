Пропаганда исламофобии привела к массовым убийствам в Новой Зеландии – Эрдоган

15 марта 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend - Пропаганда исламофобии привела к массовым убийствам в Новой Зеландии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что исламофобия является раком нашего времени.

«Я осуждаю теракт, совершенный в мечетях в Новой Зеландии» - сказал Эрдоган.

Отметим, что в пятницу минимум в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 49 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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