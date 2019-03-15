Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших

15 марта 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бурса перевернулся пассажирский автобус, в результате чего по предварительным данным пострадали 35 человек, пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что автобус, перевозивший пассажиров, после потери водителем управления, упал в ущелье.

Все раненые являются гражданами Турции. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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