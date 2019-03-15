В Турции произошел пожар в больнице (ФОТО)

БАКУ /Trend - В турецкой провинции Измир в районе Тепеджик в научно-исследовательской больнице произошло короткое замыкание в электрощите, вследствие чего возник пожар в отделении диализа, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что по причине быстрого распространения пожара некоторых пациентов пришлось эвакуировать из окон здания. В результате пожара ни кто не пострадал.

«Пожарным удалось локализовать пожар», - пишут СМИ.

О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.