В Турции произошел пожар в больнице (ФОТО)

15 марта 2019 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend - В турецкой провинции Измир в районе Тепеджик в научно-исследовательской больнице произошло короткое замыкание в электрощите, вследствие чего возник пожар в отделении диализа, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что по причине быстрого распространения пожара некоторых пациентов пришлось эвакуировать из окон здания. В результате пожара ни кто не пострадал.

«Пожарным удалось локализовать пожар», - пишут СМИ.

О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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