Первый совместный митинг Эрдогана и Бахчели пройдет в Измире

БАКУ /Trend – Первый совместный митинг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели в преддверии муниципальных выборов состоится в западной провинции Измир. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

Митинг состоится в воскресенье, 17 марта.

Кроме того, Эрдоган и Бахчели проведут еще два совместных митинга - 23 марта в Анкаре и 24 марта в Стамбуле.

Отметим, что ранее заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш сказал, что лидеры ПСР и MHP могут провести совместные митинги.

В муниципальных выборах в Турции, которые состоятся 31 марта, примут участие 13 политических партий. Это - партия «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), «Коммунистическая партия Турции» (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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