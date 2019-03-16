Айя-София не будет функционировать как мечеть - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Айя-София не будет функционировать как мечеть, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя теракты в мечетях в Новой Зеландии. Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, некоторые силы хотят спровоцировать Турцию на фоне заявлений террориста в Новой Зеландии по поводу Айя-София.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции прекрасно знают что и когда делать.

Глава государства добавил, что террорист, напавший на мусульман в мечетях в Новой Зеландии, дважды приезжал в Турцию, и в настоящее время уточняются цели его визитов и то, с кем он проводил встречи.

Отметим, что сегодня вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу отправились в Новую Зеландию.

Напомним, что в пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 49 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.

В одной из мечетей огонь открыл гражданин Австралии ультраправых взглядов - уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант (Brenton Tarrant). Он вел онлайн-трансляцию нападения, а перед атакой опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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