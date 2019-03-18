В феврале в ДТП в Турции погибло более 120 человек

18 марта 2019 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В феврале 2019 года в Турции произошли 28 тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погиб 121 человек. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 16,1 тысячи человек.

Согласно отчету, в феврале 2,9 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 20 случаев цепных аварий.

«Причиной 106 ДТП, произошедших в 2019 году, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

179 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 209,6 тысячи турецких лир.

Официальный курс на 18 февраля - 5.4662TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Тяжелое ДТП в Турции, десятки пострадавших
Турция 15 марта 14:52
В Турции перевернулся пассажирский автобус - свыше 10 раненых
Турция 13 марта 17:45
В Турции перевернулся пассажирский автобус, много пострадавших
Турция 12 марта 18:38
ДТП в Турции – свыше 20 раненных
Турция 6 марта 11:06
В январе 2019 года в ДТП в Турции погибли более 150 человек
Турция 18 февраля 11:01
ДТП в Турции – 12 раненных
Турция 11 февраля 10:31
Лента новостей
Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании еще раз показало совершенствование в стране этого гуманистического и правового института
Политика 10:36
Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании приумножило радость в семьях, ожидающих освобождения своих близких
Политика 10:22
В пожаре в Баку погибла женщина
Происшествия 10:19
В одном из городов России поступили сообщения о минировании более 30 учреждений
Россия 10:13
Иран подтвердил намерение провести с Турцией операции против РПК
Турция 10:12
В Баку восстановлена подача газа
Общество 09:42
В Азербайджане дорожает золото и серебро
Финансы 09:38
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:37
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 марта
Финансы 09:28