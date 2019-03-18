В феврале в ДТП в Турции погибло более 120 человек

БАКУ /Trend/ - В феврале 2019 года в Турции произошли 28 тысяч дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погиб 121 человек. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 16,1 тысячи человек.

Согласно отчету, в феврале 2,9 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 20 случаев цепных аварий.

«Причиной 106 ДТП, произошедших в 2019 году, стало превышение скорости», - говорится в отчете.

179 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 209,6 тысячи турецких лир.

Официальный курс на 18 февраля - 5.4662TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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