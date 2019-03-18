В Стамбуле горит фабрика

18 марта 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В стамбульском районе Арнавуткёй горит трехэтажная фабрика, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

На месте инцидента работают пожарные и спасатели. В настоящее время ведутся работы по эвакуации работников фабрики.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщается, что периодически на месте инцидента слышатся звуки взрывов.

Причина пожара пока неизвестна.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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