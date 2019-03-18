В Стамбуле горит фабрика

БАКУ /Trend/ - В стамбульском районе Арнавуткёй горит трехэтажная фабрика, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
На месте инцидента работают пожарные и спасатели. В настоящее время ведутся работы по эвакуации работников фабрики.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Также сообщается, что периодически на месте инцидента слышатся звуки взрывов.
Причина пожара пока неизвестна.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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