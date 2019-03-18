В Стамбуле горит химическая фабрика, есть пострадавшие (Обновлено) (версия 2)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 11:36)

БАКУ /Trend/ -

В результате пожара на одной из фабрик по производству химикатов в Стамбуле отравились как минимум пять человек . Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается ,что пожарным пока не удалось локализовать пожар. К тушению пожара также привлечены пожарные расчеты из других районов.

Напомним, что сегодня в стамбульском районе Арнавуткёй вспыхнул пожар на трехэтажной фабрике по производству химикатов.

Причина пожара пока неизвестна.

11:36 (GMT+4) В стамбульском районе Арнавуткёй горит трехэтажная фабрика, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

На месте инцидента работают пожарные и спасатели. В настоящее время ведутся работы по эвакуации работников фабрики.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Также сообщается, что периодически на месте инцидента слышатся звуки взрывов.

Причина пожара пока неизвестна.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizogl

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.