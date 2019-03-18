В Стамбуле горит химическая фабрика, есть пострадавшие (Обновлено) (версия 2)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 11:36)
БАКУ /Trend/ -
В результате пожара на одной из фабрик по производству химикатов в Стамбуле отравились как минимум пять человек . Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается ,что пожарным пока не удалось локализовать пожар. К тушению пожара также привлечены пожарные расчеты из других районов.
Напомним, что сегодня в стамбульском районе Арнавуткёй вспыхнул пожар на трехэтажной фабрике по производству химикатов.
Причина пожара пока неизвестна.
11:36 (GMT+4) В стамбульском районе Арнавуткёй горит трехэтажная фабрика, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
На месте инцидента работают пожарные и спасатели. В настоящее время ведутся работы по эвакуации работников фабрики.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Также сообщается, что периодически на месте инцидента слышатся звуки взрывов.
Причина пожара пока неизвестна.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizogl
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