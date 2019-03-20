Три человека пострадали при землетрясении в Турции

БАКУ /Trend/ - При землетрясении в турецкой провинции Денизли три человека получили травмы, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Pемлетрясение магнитудой 6,2 произошло утром в среду на западе Турции, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 06:34 по времени UTC. Эпицентр располагался в 16 километрах к югу от города Аджипаям и 32 километрах к западу от города Тефенни провинции Денизли. Очаг залегал на глубине 27 километров.

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