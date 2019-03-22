Турция осудила намерение США признать Голаны частью Израиля

22 марта 2019 00:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осудила намерение США признать Голанские высоты частью Израиля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чаваушоглу.

Чавушоглу отметил, что территориальная целостность является основополагающим принципом международного права.

«Попытки США узаконить действия Израиля против международного права приведут лишь к еще большему насилию в регионе», - сказал глава МИД Турции.

Он также добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии.

Ранее, Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Глава государства написал в твиттере, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЛАГ поддержала права Сирии на Голанские высоты
Арабские страны 01:29
Евросоюз не признает Голаны частью Израиля - заявление
Европа 01:22
Джимми Картер - самый долгоживущий американский экс-президент
США 21 марта 22:33
США ввели санкции в отношении двух китайских компаний
США 21 марта 22:31
США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами - Трамп
США 21 марта 21:38
В Баку отметили еврейский праздник Пурим (ФОТО)
Общество 21 марта 19:42
Лента новостей
ЛАГ поддержала права Сирии на Голанские высоты
Арабские страны 01:29
Евросоюз не признает Голаны частью Израиля - заявление
Европа 01:22
Хорваты сравняли счет в матче против команды Азербайджана (ВИДЕО) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Общество 00:40
В Ираке в связи с крушением парома на Тигре объявили национальный траур
Другие страны 00:22
Макрон встретится с Меркель и Си Цзиньпином в Париже 26 марта - СМИ
Европа 00:19
Число погибших в результате циклона в Мозамбике достигло 242
Другие страны 21 марта 23:30
УЕФА оштрафовал Роналду за повтор жеста Симеоне
Европа 21 марта 23:29
ЕС готов дать отсрочку по Brexit только до 22 мая - СМИ
Европа 21 марта 23:13
Си Цзиньпин прибыл в Италию
Китай 21 марта 23:08