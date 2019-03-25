Турция намерена вынести вопрос о Голанских высотах на Генассамблею ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении вынести тему признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган напомнил, что ООН уже приняла окончательное решение по этому вопросу и он собирается встретиться с Трампом и сказать, что Трамп совершает большую ошибку, предлагая Голанские высоты Нетаньяху на золотом подносе в качестве подарка к выборам. «Это угрожает миру во всем мире. Турция перенесет тему Голанских высот в ООН. Невозможно, чтобы Генассамблея ООН одобрила это», - сказал Президент Турции.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что Вашингтону пора признать Голанские высоты за Израилем. По его словам, настало время сделать такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом.

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