Эрдоган: Никаких шагов назад в вопросе С-400 не будет

25 марта 2019 08:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не отступит в вопросе покупки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России, несмотря на то, что заявит США, как передает Trend сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местному телевидению.

Глава государства заявил, что никаких шагов назад в вопросе С-400 не будет. Относительно Patriot, если США предложат хорошие условия, то Турция открыта для них.

Продолжив тему, Эрдоган объявил об условиях, необходимых для принятия решения по поводу Patriot. Среди первого условия Президент Турции назвал цены и возможности кредитования, далее назвав совместный выпуск (Patriot).

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