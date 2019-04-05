ВВС Турции провели операцию на севере Ирака

5 апреля 2019 23:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операцию на севере Ирака против террористов РПК, пишет в пятницу Trend со ссылкой на Twitter министерства национальной обороны страны.

"В результате воздушной операции, проведенной в районе Гара на севере Ирака, были уничтожены убежища и укрытия террористов, а также склады с боеприпасами", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что в последний раз ВВС Турции провели воздушные операции на севере Ирака в четверг.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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