В правящей партии Турции заявили, что С-400 защитят границы ЕС и НАТО

Турция, приобретая российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не только защитит свои границы, но и обеспечит безопасность стран Евросоюза и НАТО. С такими словами выступил в субботу на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, Омер Челик - пресс-секретарь Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы прекрасно знаете, что изначально мы хотели закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot, но США предложили невыгодные условия по предоставлению кредита. В связи с этим мы подписали соглашение с Россией по С-400", - сказал Омер Челик.

"Безусловно, мы в первую очередь приобретаем их, чтобы обеспечить защиту собственных границ от нападений из Сирии. Но мы таким образом также защитим границы ЕС и НАТО, - подчеркнул он. - Системы С-400 будут поставлены в июле этого года. Мы не собираемся от них отказываться".

Челик отметил, что Анкара была вынуждена усилить свои возможности в сфере противовоздушной обороны после того, как "некоторые партнеры по НАТО вывели свои расчеты с ЗРК Patriot с территории Турции несколько лет назад". "Когда по нашему региону Килис с территории Сирии запускали ракеты, никто не сделал нам какого-либо предложения, чтобы предотвратить подобные нападения", - заметил пресс-секретарь ПСР.

Он указал на политику двойных стандартов со стороны западных партнеров. "Турция и Греция являются членами НАТО, у Греции есть С-300, у нас скоро появятся С-400. Почему для нас это должно быть проблемой? Турция - суверенное государство, неправильно запрещать нам использовать приобретаемые С-400", - добавил Челик.

Отметим, что ранее Пентагон подтвердил прекращение поставок Турции по программе F-35 из-за планов Анкары закупить российские системы С-400.

"Пока Турция полностью не откажется от закупки С-400, поставки и деятельность, связанные с предоставлением Турции оперативного потенциала по F-35 будет прекращена. Наш диалог с Турцией по этому важному вопросу продолжается", - говорится в заявлении Пентагона.

Также в Пентагоне заявили, что приняли меры, чтобы цепочка поставок при создании F-35 не прекратилась из-за вывода Турции из программы создания новейшего самолета.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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