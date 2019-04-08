Президент Турции передает свои полномочия

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передает свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на «Resmi Gazete».

В сообщении отмечается, что Эрдоган передает президентские полномочия в связи с поездкой в Москву, в рамках которой запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.



Отметим, что сегодня президент Турции посетит Россию, в ходе чего состоится обсуждение ряда экономических и политических вопросов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.