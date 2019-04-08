Российско-турецкие отношения все больше укрепляются - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Российско-турецкие отношения все больше укрепляются, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам перед визитом в Москву. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, в настоящее время наблюдается укрепление отношений между двумя странами во всех сферах.

Президент Турции отметил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждены региональные вопросы, в том числе ситуация в Сирии, вопрос поставок российских ЗРК С-400.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным состоится обсуждение ряда экономических и политических вопросов.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции по поставкам С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил ранее, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставок Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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