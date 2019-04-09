В Турции произошло землетрясение

9 апреля 2019 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение силой 4 балла, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение привело к панике среди местного населения.

«Очаг залегал на глубине 11,2 километра. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В результате землетрясения в Турции повреждены 50 домов
Турция 5 апреля 14:57
В Турции произошло землетрясение
Турция 5 апреля 09:41
В Турции во время выборов произошла стрельба, есть погибшие
Турция 31 марта 13:08
В Турции произошло землетрясение
Турция 28 марта 09:57
В Турции за день произошло два землетрясения
Турция 13 марта 13:38
В Стамбуле прогнозируется сильное землетрясение
Турция 5 марта 15:37
Лента новостей
Банковские вклады населения Узбекистана практически достигли $1,9 млрд
Финансы 12:03
Эр-Рияд поддержал решение Трампа включить КСИР в список террористов
В мире 12:03
В Баку прошел кулинарный конкурс среди женщин-предпринимателей
Общество 12:00
Минпром Туркменистана закупит химические материалы
Тендеры 11:56
Бюро ПА ОБСЕ приняло важную для Азербайджана резолюцию
Политика 11:56
Министерство энергетики Азербайджана исправно реагирует на обращения граждан
Энергетика 11:49
Количество авиарейсов между Казаxстаном и Россией может увеличиться
Туризм 11:45
В Шеки прошло конное шествие в честь 10-миллионного жителя Азербайджана (ФОТО)
Социум 11:37
Zenith Energy привлекает средства из Канады для инвестирования в буровые работы в Азербайджане
Энергетика 11:33