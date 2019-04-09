В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение силой 4 балла, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение привело к панике среди местного населения.

«Очаг залегал на глубине 11,2 километра. Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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