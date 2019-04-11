ЦИК Турции отменила результаты выборов в одном из районов

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции отменила результаты голосования на муниципальных выборах в районе Юсуфели города Артвин, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, оппозиционная Народно-республиканская партия обжаловала результаты выборов, в которых с разницей в три голоса победил кандидат от правящей Партии справедливости и развития Эйуп Айтекин.

Отмечается, что в голосовании в данном районе приняли участие два не допущенных избирателя и учитывая, что разница в голосах между победителем выборов и занявшим второе место кандидатом от Народно-республиканской партии очень маленькая, ЦИК решила отменить результаты голосования на муниципальных выборах в районе Юсуфели города Артвин и назначить повторное голосование на второе июня.

Отметим, что в среду зампредседателя Партии справедливости и развития Турции ( ПСР) Али Ихсан Явуз сказал, что ПРС требует проведения повторных муниципальных выборов в Стамбуле.

По его словам, у ПСР есть все доказательства фальсификации итогов выборов.

«ПСР очень скоро представит все факты фальсификации итогов выборов в Стамбуле», - сказал Явуз.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы.

По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (YSK).

Глава государства добавил, что ПРС не допустит обмана избирателей.

Ранее ПСР заявила, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

Глава стамбульского отделения ПСР Байрам Шеноджак сказал, что имеются доказательства фальсификации результатов муниципальных выборов в Стамбуле в пользу Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Как сообщалось ранее, Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Бинали Йылдырыма по предварительным итогам муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно информации, Имамоглу набрал 4,159 миллиона голосов, в то время как Йылдырым - 4,131 миллиона голосов избирателей в Стамбуле.

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измира кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а на пост главы муниципалитета Стамбула - кандидатуру Бинали Йылдырыма.

(Автор: Али Гасымов)

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