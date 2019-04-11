Калын: Решение парламента Италии сеет новые семена раздора

БАКУ /Trend/ - Решение парламента Италии по так называемому «геноциду» игнорирует исторические реалии и сеет новые семена раздора. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Решительно осуждаем такого рода подход, который игнорирует призыв нашего президента о создании совместной исторической комиссии и разжигает политический популизм", - добавл он.

Отметим, что итальянский парламент принял резолюцию, рекомендующую правительству страны признать события 1915 года в Османской империи в качестве так называемого «геноцида армян».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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