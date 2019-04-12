В Турции задержаны нелегалы из Палестины

БАКУ /Trend/ - В провинции Айдын на западе Турции задержаны 29 нелегалов из Палестины. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Среди задержанных девять детей.

«Нелегалы из Палестины собирались проникнуть на территорию Греции», - пишут СМИ.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее в провинции Текирдаг на северо-западе Турции за день были задержаны 700 нелегалов.

Также ранее Служба береговой охраны провинции Айдын задержала 118 нелегалов в турецком секторе Эгейского моря. 223 нелегальных мигранта были задержаны в провинции Эдирне на границе с Грецией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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